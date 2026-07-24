theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
24 Июля 2026, 08:48
6 075
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Перчун: Национальная лотерея принесет до 270 млн леев на развитие спорта

Около 70 миллионов леев будет выделено в этом году на развитие спортивной инфраструктуры в школах. Средства поступят из доходов, которые Национальная лотерея Молдовы (LNM) обеспечивает государству.

Перчун: Национальная Лотерея принесет до 270 млн леев на развитие спорта.
Перчун: Национальная Лотерея принесет до 270 млн леев на развитие спорта.

Об этом заявил депутат Максим Потырнике во время обсуждения вопроса об утверждении нового состава Правительства, пишет rupor.md

Парламентарий, в прошлом профессиональный футболист, призвал Правительство сохранить темпы инвестиций в спорт, запланированные на 2026 год, и продолжить их в последующие годы.

Министр образования и исследований Дан Перчун подтвердил запланированный объем инвестиций.

«Я рад, что вместе с Министерством финансов мы нашли решение направить часть доходов от Национальной лотереи на развитие спортивной и культурной инфраструктуры. Дискуссия по этому вопросу продолжалась достаточно долго, но в итоге мы пришли к общему решению. Уже в этом году мы планируем инвестировать около 70 миллионов леев в спортивные школы», — заявил министр.

Кроме того, Перчун отметил, что при сохранении действующей формулы распределения доходов Национальной лотереи объем финансирования вырастет в несколько раз.

«Если мы выполним обязательство направлять часть прибыли Национальной лотереи на развитие спортивной и культурной инфраструктуры, это станет большой победой и позволит обеспечить финансирование в размере 200–270 миллионов леев в течение ближайших 3–4 лет», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что согласно решению Парламента, принятому в 2025 году, прибыль государственной компании «Национальная лотерея Молдовы» может распределяться следующим образом: 60% — на развитие спорта, 20% — на культуру и 20% — на кинематографию.

По данным Агентства публичной собственности, в 2024 году Национальная лотерея Молдовы перечислила государству дивиденды в размере 138,29 миллиона леев, а в 2025 году — 194,7 миллиона леев.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте