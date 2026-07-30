Перчун: Реформа не затронет полномочия директоров школ, назначенных в ходе конкурса.

Директора школ, назначенные на конкурсной основе, будут исполнять свои обязанности до истечения мандатов, даже если в результате реформы «Restart» ответственность за их назначение и оценку перейдёт к Территориальным агентствам.

Разъяснение сделал министр образования и исследований Дан Перчун на пленарном заседании Парламента во время представления проекта реформы, передаёт ipn.md

«Им не придётся сразу проходить новый конкурс в связи со сменой учредителей. Директора продолжат свою деятельность на основании предыдущего конкурса до истечения пяти лет, в течение которых они могут занимать свои должности», — заявил министр.

После завершения сроков полномочий конкурсы на должности директоров будут проводиться уже по новой системе, которая, по словам министра, направлена на повышение конкурентности. Дан Перчун отметил, что в настоящее время примерно в 80% конкурсов на должности директоров имеется только один кандидат, что, по его мнению, вызывает вопросы относительно доверия к этому процессу.

«О чём говорит участие только одного человека? О недостатке доверия к процессу и о страхе потенциальных кандидатов из школы участвовать в конкурсе из-за возможных последствий, которые могут возникнуть, если они не победят», — заявил Дан Перчун.

Реформа «Restart в образовании» предусматривает передачу ответственности за отбор, назначение и оценку директоров школ от районных и муниципальных советов к Территориальным агентствам по образованию — структурам, находящимся в подчинении Министерства образования и исследований.