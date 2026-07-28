Перчун: После реформы в образовании зарплаты руководителей вырастут на 40%.

Реформа Restart în educație, предложенная Министерством образования, призвана снизить бюрократическую нагрузку на управление учреждениями, повысить конкурентоспособность и навыки руководителей на уровне территориальных агентств.

При этом одним из ключевых преимуществ для будущих руководителей агентств станет повышение зарплат, которые могут достигать 35 тысяч леев в месяц, пишет moldova1.md

«Средне- и долгосрочная цель реформы — обеспечить равные шансы детей на качественное образование. К сожалению, место, где ты живешь и учишься, по-прежнему имеет большое значение по сравнению с другими школами. Эти различия в доступе к качественному образованию ощущаются. Поэтому Restart în educație предусматривает передачу школ в подчинение министерства, чтобы мы могли обеспечить всем детям лучший доступ к образованию, независимо от того, где они сегодня учатся», — заявил министр образования и исследований Дан Перчун в эфире передачи «La 360 de grade» на Radio Moldova.

Несмотря на то что реформа является радикальной, министр отмечает, что ее результаты не появятся в одночасье — их можно будет увидеть через три-пять лет.

«После проведения этих изменений у министерства появятся дополнительные инструменты, с помощью которых оно сможет вмешиваться и разрешать определенные ситуации, возникающие на местах. Речь прежде всего идет об укреплении управлений образования, где много вакантных должностей. Те, кто отвечает за управление школами, не всегда обладают необходимыми для этого возможностями», — сказал Дан Перчун.

Реформа Restart în educație предусматривает перевод 95% сотрудников районных управлений для обеспечения работы новых агентств.

«Нынешние руководители управлений будут переведены на должности исполняющих обязанности директоров территориальных агентств. Впоследствии, согласно закону, в течение 12 месяцев должен состояться конкурс на замещение этой должности. Разумеется, руководители управлений получат преимущество, поскольку у них есть накопленный опыт и приобретенные компетенции, которые делают их фаворитами в будущем конкурсе», — сказал Перчун.

Заполнение вакантных должностей будет происходить по мере повышения зарплат, изменения принципов работы и повышения привлекательности должностей в территориальных агентствах.

«На первом этапе количество сотрудников будет немного меньше. Со временем, однако, в некоторых управлениях оно может увеличиться там, где необходимы более высокая компетентность и большие возможности, чем есть сейчас. Сегодня ситуация сильно различается от района к району. Количество сотрудников в расчете на число школ или учеников очень разное», — отметил министр образования.

Первый этап имеет жизненно важное значение, поскольку обеспечит стабильность системы и позволит максимально упростить процесс перехода вместе с нынешними командами управлений образования. На следующем этапе будут обсуждаться определенные реорганизации и другая структура.

«Школы сменят своих учредителей, нам предстоит передать имущество. Необходимо пройти множество административных процедур, и их нужно осуществить с нынешними командами», — уточнил Дан Перчун.

Ключевым элементом реформы станет заработная плата. Министр заявил, что зарплаты руководителей будут повышены до 40%. Например, руководитель территориального агентства будет получать от 30 до 35 тысяч леев в месяц.

«Для сотрудников на исполнительных должностях на первом этапе повышение не будет таким значительным. Мы пытаемся найти другое решение, которое позволит предоставить сотрудникам управлений образования педагогические степени. Таким образом, дополнительно к нынешней зарплате, учитывая, что все они являются педагогическими кадрами и имеют педагогические степени, мы сможем признать эти степени и обеспечить соответствующую дополнительную выплату. По крайней мере, это предложение содержится в проекте закона о внесении изменений в Кодекс об образовании, который предусматривает реформа. Если нам удастся это реализовать, то и здесь повышение будет значительным», — заключил Дан Перчун.