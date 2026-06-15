Перчун об экзамене по математике: Данные доказывают - вы справились хорошо.

Чиновник сообщил, что за последние два дня власти проанализировали более 1 000 работ, что составляет 15% от общего числа тестов, чтобы проверить уровень сложности заданий, вызвавших нарекания у учеников, родителей и педагогов, пишет logos-pres.md

Согласно данным, централизованным Министерством образования и исследований совместно с Национальным агентством по куррикулуму и оцениванию, результаты показывают, что степень выполнения этих заданий сопоставима или даже выше показателей сессий 2022–2025 годов.

В министерстве подчеркнули, что шкала оценивания (barem) специально разработана таким образом, чтобы быть в пользу учеников: баллы начисляются не только за конечный ответ, но и за каждый правильный этап решения, математическую аргументацию и использование верных методов.

«Естественно, что после экзамена остается ощущение, что вы справились не так хорошо, как ожидали. Однако данные доказывают обратное. Вы справились хорошо, в том числе и с этими заданиями. Важно понимать, что сложность задания определяется не только его формулировкой, но и критериями оценивания. В последние годы критерии составлены так, чтобы помогать ученику. Мы даем баллы не только за правильный ответ, но и за весь путь, пройденный для его получения. Соответственно, большинство из вас получат баллы за эти задания, даже если не пришли к верному ответу», — заверил министр.

Ранее сотни учеников, родителей и преподавателей подписали онлайн-петицию, в которой выразили недовольство высокой степенью сложности теста, утверждая, что упражнения соответствовали университетскому уровню.

«Дождитесь финальных результатов, и я уверен, вы убедитесь, что полученная оценка отразит те усилия, которые вы приложили за последние годы при подготовке к этому экзамену», — заключил Перчун.