Дан Перчун: Социальные сети сделали наркотики более доступными для школьников.

Чиновник отметил, что в последние годы контролировать ситуацию с употреблением и распространением наркотиков в школах стало гораздо сложнее. Причина — появление групп в Telegram и нелегальных методов доставки, передает stiri.md со ссылкой на moldova1.md

«Что изменилось по сравнению с тем, что было десять лет назад, — это социальные сети и возможность анонимной покупки. Такие случаи теперь выявлять гораздо труднее: группы в Telegram, посредники, которые делают закладки, — это можно увидеть во дворах города. Всё это повысило доступность наркотиков для молодёжи», — заявил Дан Перчун в эфире одной из телепередач.

Министр уточнил, что проблема наркотиков в учебных заведениях не является новой. Однако сегодня это явление стало более заметным на фоне повышенного внимания со стороны общества, средств массовой информации и правоохранительных органов.

«Хорошо, что эта тема привлекает пристальное внимание, и это неизбежно заставляет власти активнее браться за её решение. Я уверен, что полиция задерживала распространителей и год назад. Просто, возможно, не было такого сильного давления, чтобы широко освещать эти случаи в СМИ и демонстрировать общественности, что такие вещи действительно происходят», — сказал министр.

По словам главы ведомства, учебные заведения играют ключевую роль в профилактике наркомании. Они должны информировать учеников и тесно сотрудничать с полицией.

«В настоящее время у нас заключён меморандум о сотрудничестве с полицией. Мы проводим уроки во всех школах, на которых классный руководитель, психолог и полицейский обсуждают с учениками вопросы профилактики. Они информируют школьников и объясняют, куда можно обратиться, если в школе продают или покупают наркотики», — пояснил Дан Перчун.

Отвечая на вопрос об использовании электронных сигарет в школах, в том числе во время уроков, министр заявил, что администрации учебных заведений должны неукоснительно применять санкции, предусмотренные законодательством.

«Если мы будем терпеть и не реагировать, ситуация будет только ухудшаться. Должны быть чёткие правила. Школа — это не только объяснения, общение и эмоциональное воспитание. В конечном счёте необходимо принимать и меры там, где правила не соблюдаются», — подчеркнул министр.