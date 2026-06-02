theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
2 Июня 2026, 10:04
7 046
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове начались экзамены на степень бакалавра

В Молдове сегодня стартовала экзаменационная сессия на получение степени бакалавра. Первое испытание предстоит выпускникам школ с преподаванием на языках нацменьшинств — они сдают экзамен по румынскому языку и литературе.

В Молдове начались экзамены на степень бакалавра.
В Молдове начались экзамены на степень бакалавра.

По данным официальных источников, впервые 112 кандидатов по этому предмету получили автоматом максимальную оценку в десять баллов без необходимости сдавать экзамен, пишет realitatea.md

Начиная с экзаменационной сессии на степень бакалавра 2024 года, в соответствии с действующим регламентом, оценка «десять» автоматически выставляется также тем кандидатам, которые в десятом, одиннадцатом и двенадцатом классах успешно сдали международные экзамены, подтверждающие их навыки в области информатики. В 2024 году этим преимуществом воспользовался 61 выпускник, а в 2025 году — уже 397 кандидатов.

Кроме того, начиная с нынешней экзаменационной сессии 2026 года, возможность получить оценку «десять» автоматом распространяется и на экзамен по румынскому языку и литературе (для учащихся из числа национальных меньшинств). Для этого кандидаты должны иметь сертификат, подтверждающий владение румынским языком на уровне B2 в соответствии с Общеевропейской шкалой языковых навыков.

Власти страны утвердили чёткий график проведения национальных выпускных экзаменов. 2 июня проходит экзамен по румынскому языку и литературе для учащихся национальных меньшинств. 5 июня запланирован экзамен по языку обучения. 9 июня выпускники будут сдавать иностранный язык. 12 июня состоится экзамен по профильному предмету. 16 июня предусмотрен экзамен по предмету по выбору. И, наконец, 19 июня пройдут экзамены на языках национальных меньшинств — болгарском, украинском или гагаузском.

Всего для проведения экзаменов на степень бакалавра организована работа 92 экзаменационных центров. В общей сложности в государственной итоговой аттестации принимают участие более 19 тысяч кандидатов со всей страны.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте