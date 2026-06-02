В Молдове начались экзамены на степень бакалавра.

По данным официальных источников, впервые 112 кандидатов по этому предмету получили автоматом максимальную оценку в десять баллов без необходимости сдавать экзамен, пишет realitatea.md

Начиная с экзаменационной сессии на степень бакалавра 2024 года, в соответствии с действующим регламентом, оценка «десять» автоматически выставляется также тем кандидатам, которые в десятом, одиннадцатом и двенадцатом классах успешно сдали международные экзамены, подтверждающие их навыки в области информатики. В 2024 году этим преимуществом воспользовался 61 выпускник, а в 2025 году — уже 397 кандидатов.

Кроме того, начиная с нынешней экзаменационной сессии 2026 года, возможность получить оценку «десять» автоматом распространяется и на экзамен по румынскому языку и литературе (для учащихся из числа национальных меньшинств). Для этого кандидаты должны иметь сертификат, подтверждающий владение румынским языком на уровне B2 в соответствии с Общеевропейской шкалой языковых навыков.

Власти страны утвердили чёткий график проведения национальных выпускных экзаменов. 2 июня проходит экзамен по румынскому языку и литературе для учащихся национальных меньшинств. 5 июня запланирован экзамен по языку обучения. 9 июня выпускники будут сдавать иностранный язык. 12 июня состоится экзамен по профильному предмету. 16 июня предусмотрен экзамен по предмету по выбору. И, наконец, 19 июня пройдут экзамены на языках национальных меньшинств — болгарском, украинском или гагаузском.

Всего для проведения экзаменов на степень бакалавра организована работа 92 экзаменационных центров. В общей сложности в государственной итоговой аттестации принимают участие более 19 тысяч кандидатов со всей страны.