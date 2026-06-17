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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 13:08
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Перчун о коррупционном скандале на экзаменах: Купленные «десятки» аннулируют

Министр образования Дан Перчун заявил, что министерство полностью поддерживает обыски НЦБК по делу о поддельных аттестатах и занимает позицию нулевой терпимости к коррупции.

Перчун о коррупционном скандале на экзаменах: Купленные «десятки» аннулируют.
Перчун о коррупционном скандале на экзаменах: Купленные «десятки» аннулируют.

«Мы, безусловно, примем решение об эквивалентности и аннулировании сертификатов, где были выявлены нарушения. Наша цель — обеспечить максимальную прозрачность и не допустить подрыва доверия к экзаменационному процессу, поэтому каждый причастный к подобным схемам должен понести ответственность», — подчеркнул министр образования, цитирует rupor.md

Накануне сотрудники НЦБК под руководством прокуроров провели обыски по делу о мошенничестве при сдаче международных экзаменов Certiport. По данным пресс-службы центра, преподаватель одного из уполномоченных экзаменационных центров вместе с сообщниками продавал учащимся подлинные сертификаты в обход тестирования. За свои услуги подозреваемые брали через посредников от 3 500 до 12 000 леев, гарантируя успешный результат.

Такие сертификаты необходимы выпускникам, чтобы официально получить освобождение от сдачи БАКа по информатике и автоматически - оценку «10». На данный момент следователи выявили 15 учеников и студентов, которые купили документы и передали их в компетентные органы для получения высшего балла.

Сейчас правоохранители квалифицируют действия фигурантов дела как получение и дачу взятки в размерах, превышающих 100 условных единиц. Расследование продолжается для сбора доказательств и установления всех причастных лиц. В ведомстве напоминают, что любой гражданин считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда.

Источник
rupor.md logorupor
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