Министерство культуры распределит 20 млн леев на кино
Национальный центр кинематографии (CNC) провел публичные презентации в рамках Конкурса финансирования кинопроектов на 2026 год.
Из 67 поданных заявок эксперты отобрали 62 проекта. Все они поборются за финансирование из общего бюджета в 20 миллионов леев, передает rupor.md
По данным Министерства культуры, в финал презентаций прошли:
- 11 проектов в стадии разработки;
- 14 копродукций;
- 7 полнометражных документальных фильмов;
- 4 полнометражных художественных фильма 2 дебютных полнометражных проекта;
- 16 короткометражных художественных фильмов;
- 4 короткометражных мультфильма;
- 2 проекта на стадии постпроизводства;
- 2 сериала.
Главным нововведением конкурса в этом году стало включение в программу телевизионных сериалов. Минкульт отмечает, что это позволит расширить поддержку аудиовизуального сектора страны.
Оценку работ проводили в два этапа. Сначала местная комиссия проанализировала их художественную ценность. Затем международное жюри в составе Габриэле Брунненмайер, Крэицы Нану и Джованни Роббиано оценило их коммерческий и фестивальный потенциал.
В ближайшее время участники должны предоставить технические документы. Итоговый рейтинг проектов будет сформирован после подсчета баллов за все этапы. Финальный список победителей утвердит Совет Национального центра кинематографии.