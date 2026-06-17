Министерство культуры распределит 20 млн леев на кино.

Национальный центр кинематографии (CNC) провел публичные презентации в рамках Конкурса финансирования кинопроектов на 2026 год.

Из 67 поданных заявок эксперты отобрали 62 проекта. Все они поборются за финансирование из общего бюджета в 20 миллионов леев, передает rupor.md

По данным Министерства культуры, в финал презентаций прошли:

11 проектов в стадии разработки;

14 копродукций;

7 полнометражных документальных фильмов;

4 полнометражных художественных фильма 2 дебютных полнометражных проекта;

16 короткометражных художественных фильмов;

4 короткометражных мультфильма;

2 проекта на стадии постпроизводства;

2 сериала.

Главным нововведением конкурса в этом году стало включение в программу телевизионных сериалов. Минкульт отмечает, что это позволит расширить поддержку аудиовизуального сектора страны.

Оценку работ проводили в два этапа. Сначала местная комиссия проанализировала их художественную ценность. Затем международное жюри в составе Габриэле Брунненмайер, Крэицы Нану и Джованни Роббиано оценило их коммерческий и фестивальный потенциал.

В ближайшее время участники должны предоставить технические документы. Итоговый рейтинг проектов будет сформирован после подсчета баллов за все этапы. Финальный список победителей утвердит Совет Национального центра кинематографии.