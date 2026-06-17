theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 23:40
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Министерство культуры распределит 20 млн леев на кино

Национальный центр кинематографии (CNC) провел публичные презентации в рамках Конкурса финансирования кинопроектов на 2026 год.

Министерство культуры распределит 20 млн леев на кино.
Министерство культуры распределит 20 млн леев на кино.

Из 67 поданных заявок эксперты отобрали 62 проекта. Все они поборются за финансирование из общего бюджета в 20 миллионов леев, передает rupor.md

По данным Министерства культуры, в финал презентаций прошли: 

  • 11 проектов в стадии разработки; 
  • 14 копродукций; 
  • 7 полнометражных документальных фильмов; 
  • 4 полнометражных художественных фильма 2 дебютных полнометражных проекта; 
  • 16 короткометражных художественных фильмов; 
  • 4 короткометражных мультфильма; 
  • 2 проекта на стадии постпроизводства; 
  • 2 сериала.

Главным нововведением конкурса в этом году стало включение в программу телевизионных сериалов. Минкульт отмечает, что это позволит расширить поддержку аудиовизуального сектора страны.

Оценку работ проводили в два этапа. Сначала местная комиссия проанализировала их художественную ценность. Затем международное жюри в составе Габриэле Брунненмайер, Крэицы Нану и Джованни Роббиано оценило их коммерческий и фестивальный потенциал.

В ближайшее время участники должны предоставить технические документы. Итоговый рейтинг проектов будет сформирован после подсчета баллов за все этапы. Финальный список победителей утвердит Совет Национального центра кинематографии.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте