В соцсетях продают фейковые экзаменационные тесты.

Один из роликов в TikTok с предложением купить «экзамены» для девятиклассников уже набрал более 60 тысяч просмотров и около 140 комментариев всего за сутки. Ранее журналисты доказали, что продаваемые материалы являются подделкой, однако спрос на них сохраняется, сообщает diez.md

Новая Telegram-страница начала работу 30 мая и предлагает приобрести «экзаменационные тесты» за 300 леев за один предмет или за 550 леев за комплект из трёх экзаменов для 9-го класса.

На момент публикации расследования канал насчитывал около 200 подписчиков, а отдельные публикации просмотрели почти 500 человек.

Для продвижения схемы используются как минимум два аккаунта в TikTok. В комментариях под видео многие подростки интересуются покупкой экзаменов. Чтобы вызвать доверие, администраторы публикуют скриншоты денежных переводов, якобы полученных от покупателей.

Журналисты попытались приобрести экзамен на бакалавриат, хотя продавцы утверждали, что работают только с экзаменами для 9-го класса. В ответ им прислали банковские реквизиты на имена разных лиц. При этом оплату через систему MIA принять отказались.

Согласно законодательству Молдовы, мошенничество наказывается по статье 190 Уголовного кодекса. За подобные действия предусмотрены штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до трёх лет.