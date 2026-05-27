Минобразования Молдовы увеличит стипендии студентам STEM-направлений и будущим педагогам.

Об этом сообщил министр образования и исследований Дан Перчун, передает rupor.md

Главным нововведением программы поддержки станет беспрецедентное увеличение выплат для студентов педагогических факультетов. По словам министра, для первокурсников, обучающихся по направлению Педагогические науки, стипендия I категории вырастет до 4 565 леев в месяц.

Дан Перчун подчеркнул, что это рекордная сумма для Республики Молдова, которая превышает размер аналогичных пособий даже в некоторых соседних странах региона. Власти рассчитывают, что такие финансовые условия станут мощным дополнительным стимулом для выпускников лицеев и колледжей не уезжать за границу, а оставаться учиться и работать на родине.

Помимо будущих педагогов, приоритетное финансирование получат студенты точных и инженерных наук.

«Есть несколько хороших новостей. Стипендии были существенно увеличены, особенно на специальностях в области STEM — от архитектуры до инженерии, от математики до физики», — отметил глава минобразования.

Структура предстоящих изменений:

Базовое повышение: выплаты проиндексируют абсолютно всем категориям студентов.

Повышенный коэффициент: студенты технических специальностей получат более весомую надбавку.

Максимальный приоритет: исключительный, рекордный рост предусмотрен для педагогического профиля.

Несмотря на то, что новые выплаты официально начнут предоставляться с 1 сентября, реформа напрямую коснется абитуриентов, поступающих в вузы в ходе текущей приемной кампании. Студенты, зачисленные в университеты в этом году, уже гарантированно будут получать повышенные выплаты по графику.

Процесс модернизации затронул и саму процедуру поступления. Прием документов в высшие учебные заведения страны начнется 27 июля и продлится до конца августа. Чтобы минимизировать бюрократию, вся кампания пройдет в цифровом формате — подать заявление и отслеживать статус своего досье молодые люди смогут в режиме онлайн через единую государственную платформу.

Основная цель новой государственной стратегии — удержать талантливую молодежь в стране и оперативно закрыть дефицит кадров в критически важных для национальной экономики секторах: образовании, технологиях и инженерии.