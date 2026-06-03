Пациент не дождался приема невролога в больнице: в Минздраве пообещали разобраться.

По его словам, он самостоятельно обратился в больницу и не вызывал скорую помощь. С 14:40 до почти 22:30 он ожидал медицинской помощи, после чего решил уйти домой. Он также отметил, что в аналогичной ситуации находились и другие пациенты, которые по несколько часов ждали обследований и результатов анализов, сообщает realitatea.md

«После восьми часов ожидания, около 22:30, я подошёл к дежурному врачу и медсестре. Попросил результаты анализов и сказал, что ухожу, потому что ситуация стала уже неприемлемой. С 14:40 до 22:30 меня так и не осмотрел ни один невролог. В ответ мне сказали: "Мы вас понимаем, но что мы можем сделать, если невролог всего один?" И здесь речь уже не только обо мне. Речь идёт о системе, которая не работает. Я понимаю, что врачи перегружены. Понимаю, что медперсонал работает под огромным давлением. Но пациент не должен становиться жертвой плохой организации», — написал Лука в соцсетях.

После заседания правительства журналисты попросили министра здравоохранения Эмиля Чебана прокомментировать ситуацию. По его словам, многие граждане предпочитают вызывать скорую помощь вместо того, чтобы обращаться к семейному врачу.

«Пациентам гораздо удобнее вызвать скорую. Они знают, что если вызовут скорую помощь, им никто не откажет и их доставят в учреждения с отделениями неотложной помощи, в том числе в Институт неотложной медицины. Но есть и другая сторона медали: эти учреждения сильно перегружены пациентами, которым не требуется экстренная помощь. Именно поэтому существует диспетчерская служба и специалисты, которые регистрируют и распределяют такие случаи. Что касается конкретного случая, мы можем запросить информацию и выяснить обстоятельства», — заявил министр.

По словам чиновника, если состояние пациента не является экстренным, специалисты обычно проводят первичный осмотр и направляют человека либо к профильному врачу, либо к семейному доктору.