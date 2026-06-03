theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
3 Июня 2026, 18:52
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пациент не дождался приема невролога в больнице: в Минздраве пообещали разобраться

Радиоведущий Ваня Лука рассказал в соцсетях, что прождал консультацию невролога в Институте неотложной медицины восемь часов. В итоге он попросил результаты анализов и покинул больницу, так и не дождавшись осмотра специалиста.

Пациент не дождался приема невролога в больнице: в Минздраве пообещали разобраться.
Пациент не дождался приема невролога в больнице: в Минздраве пообещали разобраться.

По его словам, он самостоятельно обратился в больницу и не вызывал скорую помощь. С 14:40 до почти 22:30 он ожидал медицинской помощи, после чего решил уйти домой. Он также отметил, что в аналогичной ситуации находились и другие пациенты, которые по несколько часов ждали обследований и результатов анализов, сообщает realitatea.md

«После восьми часов ожидания, около 22:30, я подошёл к дежурному врачу и медсестре. Попросил результаты анализов и сказал, что ухожу, потому что ситуация стала уже неприемлемой. С 14:40 до 22:30 меня так и не осмотрел ни один невролог. В ответ мне сказали: "Мы вас понимаем, но что мы можем сделать, если невролог всего один?" И здесь речь уже не только обо мне. Речь идёт о системе, которая не работает. Я понимаю, что врачи перегружены. Понимаю, что медперсонал работает под огромным давлением. Но пациент не должен становиться жертвой плохой организации», — написал Лука в соцсетях.

После заседания правительства журналисты попросили министра здравоохранения Эмиля Чебана прокомментировать ситуацию. По его словам, многие граждане предпочитают вызывать скорую помощь вместо того, чтобы обращаться к семейному врачу.

«Пациентам гораздо удобнее вызвать скорую. Они знают, что если вызовут скорую помощь, им никто не откажет и их доставят в учреждения с отделениями неотложной помощи, в том числе в Институт неотложной медицины. Но есть и другая сторона медали: эти учреждения сильно перегружены пациентами, которым не требуется экстренная помощь. Именно поэтому существует диспетчерская служба и специалисты, которые регистрируют и распределяют такие случаи. Что касается конкретного случая, мы можем запросить информацию и выяснить обстоятельства», — заявил министр.

По словам чиновника, если состояние пациента не является экстренным, специалисты обычно проводят первичный осмотр и направляют человека либо к профильному врачу, либо к семейному доктору.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте