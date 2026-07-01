Аэропорт Кишинёва обслужил более 716 тысяч пассажиров в июне.

Наибольший рост пассажиропотока зафиксирован на рейсах в Тель-Авив, Ереван, Шарм-эш-Шейх и Барселону,.

Через Международный аэропорт Кишинёва имени Евгения Доги в июне прошли более 716 тысяч пассажиров. Это почти на 96 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ipn.md

Согласно представленным данным, фактическое количество пассажиров в июне превысило прогноз примерно на 94 тысячи человек. Это соответствует выполнению плана на 115%.

Администрация аэропорта отмечает, что росту пассажиропотока способствовало и открытие новых направлений. За отчётный период ими воспользовались более 40 тысяч пассажиров. Наибольшим спросом пользовались рейсы в Эль-Дабаа, Неаполь, Братиславу, Софию, Копенгаген и Вроцлав.

В тот же период через Международный аэропорт Кишинёва имени Евгения Доги было перевезено более 190 тонн грузов. По данным администрации аэропорта, рост пассажирских и грузовых перевозок подтверждает устойчивое увеличение активности в летний сезон.