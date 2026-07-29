Парликов: Молдова далека от настоящего топливного кризиса.

Молдова пока далека от настоящего кризиса в нефтяном секторе, а меры, принятые властями, скорее носят превентивный характер. Об этом заявил бывший министр энергетики Виктор Парликов.

По его словам, несмотря на напряженность на региональном и мировом рынках, в стране есть нефтепродукты, и водители могут заправляться, пишет tv8.md

«Давайте сравним: если говорить о том, какой была ситуация в России несколько недель назад, то мы далеки от такого кризиса. То есть мы пока еще далеки от настоящего кризиса, а то, что сейчас пытаются сделать власти, — принять превентивные меры, чтобы не допустить продолжения кризиса», — заявил экс-министр.

По словам Парликова, термин «кризис» слишком часто используется для описания любых отклонений от обычной ситуации: «Мы вообще в последнее время очень часто используем слово "кризис" и применяем его в контексте, когда любое отклонение от нормы у нас уже называют кризисом. Так или иначе, нефтепродукты есть, люди ездят, передвигаются, могут заправляться».

В то же время бывший министр отмечает, что на мировом уровне в некоторых странах ощущается серьезный дефицит, вызванный в том числе событиями в Персидском заливе. На ситуацию в Молдове также влияют проблемы на региональном рынке, поскольку большая часть импортируемых в страну нефтепродуктов поступает из Румынии.

Парликов объяснил, что до войны румынские нефтеперерабатывающие заводы использовали нефть из России, Казахстана и Румынии. После введения санкций против России российская нефть в значительной степени была заменена казахстанской.

«После ударов по порту Новороссийска в России экспортные возможности Казахстана по поставкам нефти оказались затронуты. Соответственно, значительная часть нефти, которая должна была поступить в Румынию и была запланирована для поставок на румынские НПЗ, перестала поступать. Это и создает такой временной разрыв. Он будет восполнен», — отметил бывший министр.

По словам Виктора Парликова, задержка на несколько дней, в течение которых нефтяные танкеры не прибывали в Румынию, вызвала напряженность на румынском рынке, последствия которой ощущаются и в Молдове.