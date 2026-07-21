Парликов: Повышение НДС до 20% не обязательно ударит по бедным.

Повышение НДС до 20% не обязательно приведет к увеличению финансовой нагрузки на граждан с низкими доходами, если государство обеспечит эффективные механизмы компенсации. Об этом заявил бывший министр энергетики Виктор Парликов.

По его словам, последствия такой меры необходимо оценивать не только с точки зрения ее непосредственного социального эффекта, но и с учетом долгосрочных экономических преимуществ. Парликов также подчеркнул, что любые масштабные налоговые реформы должны быть подробно разъяснены обществу, чтобы заручиться доверием и поддержкой граждан, пишет jurnal.md

Бывший министр отметил, что энергетический сектор является одним из наиболее показательных примеров влияния изменения ставки НДС, поскольку позволяет оценить как последствия для потребителей, так и способы перераспределения дополнительных доходов бюджета.

«Пример с электроэнергией очень показателен, потому что именно на нем можно объяснить, кто будет платить больше, кто получит поддержку и каким образом будут перераспределены эти средства. Повышение НДС не означает автоматического удара по бедным. Напротив, уязвимые категории населения могут получить компенсации, если в бюджете предусмотрены необходимые средства», — заявил Виктор Парликов.

По мнению бывшего министра, дополнительные доходы от повышения НДС следует направлять не только на выплату компенсаций, но и на программы по снижению энергопотребления и развитию энергоэффективности. Он считает, что рост цен на энергоресурсы в последние годы уже подтолкнул граждан и бизнес к инвестициям в возобновляемую энергетику, и эта тенденция будет продолжаться, в том числе за счет развития систем хранения энергии.

«Часть бюджетных средств можно использовать для компенсаций, а часть — для инвестиций в снижение потребления энергии и программы поддержки энергоэффективности. Почему так много людей и компаний установили солнечные панели? Именно потому, что выросли цены. Ценовой шок стимулирует инвестиции в энергоэффективность и возобновляемую энергетику. В ближайшее время появятся стимулы и для установки систем хранения энергии, поскольку люди поймут, что выгоднее сохранять произведенную электроэнергию и использовать ее вечером, экономя на счетах», — пояснил Парликов.

Он также подчеркнул, что успех налоговой реформы зависит не только от ее содержания, но и от доверия к властям, которые ее проводят. По словам Парликова, отсутствие доверия со стороны общества может поставить под угрозу принятие даже экономически обоснованных решений.

«Все зависит от последовательности действий. Любую реформу сначала нужно объяснить людям, а затем реализовывать, опираясь на доверие к этим объяснениям. Когда правительство уходит в отставку на фоне скандалов с огромными зарплатами чиновников, доверие общества становится далеко не лучшей основой для подобных реформ. Поэтому, думаю, господин Тофан значительно умерил свои амбиции по сравнению с тем, что предлагал до выдвижения на пост премьер-министра», — заявил Виктор Парликов.