Парламент выставил на аукцион помещение в центре столицы.

Секретариат парламента объявил открытый аукцион с публичным повышением цены на право аренды сроком на три года нежилого помещения на бульваре Штефан чел Маре, 159, в центре Кишинева.

Начальная арендная плата установлена в размере 360 тыс. леев в год, сообщает logos-press.md

Площадь помещения составляет 97,2 кв. м. Оно расположено на первом этаже жилого дома и включает три комнаты и два санузла. Помещение оборудовано необходимыми инженерными сетями.

Участвовать в аукционе могут физические и юридические лица, в том числе иностранные граждане и компании, в соответствии с действующим законодательством. В помещении запрещается осуществлять культурно-развлекательную деятельность, организовывать азартные игры и ставки, а также вести производственную деятельность.

Заявки на участие и необходимые документы принимаются до 9 октября в Секретариате Парламента по адресу: бульвар Штефан чел Маре ши Сфынт, 105. Аукцион состоится 12 октября.