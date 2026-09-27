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logos-press.md logologos-press
27 Сентября 2026, 14:45
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Парламент выставил на аукцион помещение в центре столицы

Секретариат парламента объявил открытый аукцион с публичным повышением цены на право аренды сроком на три года нежилого помещения на бульваре Штефан чел Маре, 159, в центре Кишинева.

Парламент выставил на аукцион помещение в центре столицы.
Парламент выставил на аукцион помещение в центре столицы.

Начальная арендная плата установлена в размере 360 тыс. леев в год, сообщает logos-press.md

Площадь помещения составляет 97,2 кв. м. Оно расположено на первом этаже жилого дома и включает три комнаты и два санузла. Помещение оборудовано необходимыми инженерными сетями.

Участвовать в аукционе могут физические и юридические лица, в том числе иностранные граждане и компании, в соответствии с действующим законодательством. В помещении запрещается осуществлять культурно-развлекательную деятельность, организовывать азартные игры и ставки, а также вести производственную деятельность.

Заявки на участие и необходимые документы принимаются до 9 октября в Секретариате Парламента по адресу: бульвар Штефан чел Маре ши Сфынт, 105. Аукцион состоится 12 октября.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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