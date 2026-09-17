Цены на недвижимость в Греции выросли на 5,5%.

Цены на недвижимость в Греции снова пошли в гору - во втором квартале 2026 года был зафиксирован заметный рост.

Согласно предварительным данным Банка Греции, в номинальном выражении стоимость жилья выросла на 5,5% в годовом исчислении по сравнению с соответствующим кварталом 2025 года, пишет euronews.com

Этот подъём последовал за увеличением цен на в среднем 8,3% в 2025 году против 9,1% в 2024-м, что подтверждает: рынок недвижимости по-прежнему движется по восходящей траектории, хотя годовые темпы роста ниже, чем в предыдущие годы.

Более значительный рост на новостройки

Подорожание сильнее всего сказалось на новых квартирах возрастом до пяти лет. Так, во втором квартале 2026 года цены на них выросли на 6,2% в сравнении с периодом годом ранее, тогда как рост старых квартир, возраст которых превышает пять лет, составил 5,0%.

В годовом выражении в 2025 году цены на новые квартиры увеличились на 7,8%, а на старые – на 8,6%, согласно пересмотренным данным.

Наибольший рост – вне Афин и Салоник

Географическая картина показывает, что рост цен не ограничивается двумя крупнейшими мегаполисами. В прочих регионах страны зафиксировано самое высокое годовое подорожание – 7,1 %, за которыми следуют другие крупные города с ростом на 5,4%.

В Афинах цены на квартиры выросли на 5,0%, а в Салониках подъём составил 4,7%.

Эта картина отличается от ситуации по итогам всего 2025 года, когда рост цен достиг 6,6% в Афинах, 9,7% в Салониках, 10,3% в других крупных городах и 9,6% в прочих регионах страны.

Рост в городах – 5,3%

В совокупности по всем городским районам страны цены на квартиры во втором квартале 2026 года в среднем выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам всего 2025 года среднегодовой рост составлял 7,9%.

Данные показывают, что, несмотря на замедление темпов по сравнению с 2024 и 2025 годами, цены на жильё продолжают расти, причём во втором квартале 2026-го наиболее высокие повышения зафиксированы на новые объекты и в регионах за пределами двух крупнейших городских центров.

Источник: Банк Греции. Данные за второй квартал 2026 года являются предварительными. Возможные расхождения между уровнями цен и темпами изменений связаны с округлением.