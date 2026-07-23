Парламент утвердил правовую базу для системы автоматического вызова 112 при ДТП.

Парламент законодательно урегулировал функционирование системы eCall, которая автоматически вызывает единый номер экстренной помощи 112 в случае дорожно-транспортного происшествия.

Парламент принял законопроект о внесении изменений в Закон об организации и функционировании Службы 112, передает noi.md

Документ вводит в законодательство ключевые понятия, связанные с системой eCall, которая станет составной частью Автоматизированной информационной системы 112 (SIA 112), совместимой с аналогичными системами на уровне Европейского союза.

eCall — это технология, устанавливаемая на транспортные средства и используемая во всех государствах — членах ЕС. В случае дорожно-транспортного происшествия система автоматически и бесплатно вызывает номер 112. При необходимости ее также можно активировать вручную нажатием специальной кнопки. Работа системы не зависит от страны, где автомобиль был приобретен или зарегистрирован.

После активации eCall устанавливает соединение с центрами приема вызовов (в Республике Молдова — со Службой 112), обеспечивая голосовую связь с операторами и автоматическую передачу минимального набора данных, необходимого для оперативного реагирования. Вызовы через eCall обрабатываются с тем же приоритетом и оперативностью, что и любые другие обращения на номер 112.

Принятые законодательные изменения модернизируют Автоматизированную информационную систему 112 и реализуют обязательства Республики Молдова в рамках процесса присоединения к Европейскому союзу. Они создают необходимую правовую основу для интеграции системы eCall в инфраструктуру Службы 112.

Технические детали, касающиеся стандартизации передачи минимального набора данных и голосового соединения между автомобилем и центрами приема вызовов, будут утверждены постановлением правительства. Законопроект, разработанный Министерством внутренних дел совместно с Национальной единой службой экстренных вызовов 112, вступит в силу 13 мая 2027 года одновременно с изменениями в Закон об электронных коммуникациях.

Исключение составляет положение об информировании потребителей производителями и импортерами транспортных средств, оснащенных системой eCall, — оно вступит в силу в 2030 году.