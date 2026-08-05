Парламент сократил потребление электроэнергии и горячей воды в целях экономии.

Парламент усилил меры по экономии энергии и эффективному использованию ресурсов в контексте нынешней ситуации в энергетическом секторе.

Так, ограничено потребление электроэнергии и временно отключена подача горячей воды, передает moldpres.md

Как сообщили в пресс-службе парламента, часть применяемых мер уже входит в число текущих практик эффективного управления ресурсами, а другие были усилены в этот период.

Таким образом, в здании законодательного органа введён режим рационального использования освещения за счёт максимального использования естественного света и отключения светильников в помещениях, которые не используются. Кроме того, электрическое оборудование, в котором нет необходимости, отключается, а его использование строго ограничено потребностями рабочего процесса.

Сотрудников призывают пользоваться лестницами вместо лифтов при перемещении на короткие расстояния, а также избегать неоправданного потребления энергии до начала рабочего дня, во время перерывов и после его окончания.

В рамках мероприятий по повышению энергетической эффективности парламент временно отключил декоративную и архитектурную подсветку здания, а также подачу горячей воды.

В то же время около 70% сотрудников секретариата парламента находятся в ежегодном отпуске, что позволяет снизить потребление энергии за счёт использования меньшего количества помещений и оборудования.

Учреждение уточняет, что установленные ранее датчики движения на лестницах и в некоторых помещениях также способствуют сокращению потребления электроэнергии, поскольку освещение включается только тогда, когда это необходимо.