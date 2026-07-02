theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
2 Июля 2026, 17:00
13
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Парламент Молдовы принял в первом чтении новый закон об арбитраже

Республика Молдова приблизилась к созданию современной системы разрешения споров и к европейским стандартам после того, как парламент одобрил в первом чтении новый закон об арбитраже.

Парламент Молдовы принял в первом чтении новый закон об арбитраже.
Парламент Молдовы принял в первом чтении новый закон об арбитраже.

Документ призван превратить арбитраж в более быстрый, эффективный и предсказуемый механизм для деловой среды, одновременно повышая инвестиционную привлекательность страны, передает moldpres.md

Законопроект, разработанный Министерством юстиции при поддержке рабочей группы, состоящей из арбитров, адвокатов и представителей делового сообщества, модернизирует национальную нормативную базу и приводит её в соответствие с международными стандартами, предусмотренными Типовым законом ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

Новый закон впервые объединит в одном нормативном акте правила внутреннего арбитража и международного торгового  арбитража, заменив действующее законодательство. Реформа нацелена на унификацию правовой базы, упрощение процедур и укрепление арбитража как альтернативы разрешению споров в судах общей юрисдикции.

К числу наиболее значимых изменений относятся полный перенос положений Типового закона ЮНСИТРАЛ, укрепление автономии арбитражных процедур, установление современной правовой рамки для применения обеспечительных мер и упрощение исполнения арбитражных решений.

Авторы проекта отмечают, что новые правила обеспечат большую предсказуемость и эффективность при разрешении споров, что будет способствовать сближению Республики Молдова с европейскими и международными стандартами, а также повышению привлекательности страны как направления для инвестиций и ведения бизнеса.

Принятие нового закона является обязательством, взятым на себя Республикой Молдова в процессе присоединения к Европейскому союзу, и включено в Национальную программу по присоединению на 2025–2029 годы, а также в другие стратегические документы.

Проект будет рассмотрен парламентом во втором чтении. В случае окончательного принятия новый закон об арбитраже вступит в силу 1 января 2027 года.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте