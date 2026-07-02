Парламент Молдовы принял в первом чтении новый закон об арбитраже.

Республика Молдова приблизилась к созданию современной системы разрешения споров и к европейским стандартам после того, как парламент одобрил в первом чтении новый закон об арбитраже.

Документ призван превратить арбитраж в более быстрый, эффективный и предсказуемый механизм для деловой среды, одновременно повышая инвестиционную привлекательность страны, передает moldpres.md

Законопроект, разработанный Министерством юстиции при поддержке рабочей группы, состоящей из арбитров, адвокатов и представителей делового сообщества, модернизирует национальную нормативную базу и приводит её в соответствие с международными стандартами, предусмотренными Типовым законом ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже.

Новый закон впервые объединит в одном нормативном акте правила внутреннего арбитража и международного торгового арбитража, заменив действующее законодательство. Реформа нацелена на унификацию правовой базы, упрощение процедур и укрепление арбитража как альтернативы разрешению споров в судах общей юрисдикции.

К числу наиболее значимых изменений относятся полный перенос положений Типового закона ЮНСИТРАЛ, укрепление автономии арбитражных процедур, установление современной правовой рамки для применения обеспечительных мер и упрощение исполнения арбитражных решений.

Авторы проекта отмечают, что новые правила обеспечат большую предсказуемость и эффективность при разрешении споров, что будет способствовать сближению Республики Молдова с европейскими и международными стандартами, а также повышению привлекательности страны как направления для инвестиций и ведения бизнеса.

Принятие нового закона является обязательством, взятым на себя Республикой Молдова в процессе присоединения к Европейскому союзу, и включено в Национальную программу по присоединению на 2025–2029 годы, а также в другие стратегические документы.

Проект будет рассмотрен парламентом во втором чтении. В случае окончательного принятия новый закон об арбитраже вступит в силу 1 января 2027 года.