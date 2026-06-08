Импортеры нефтепродуктов в Молдове не готовы к созданию стратегических резервов.

Несмотря на то что сама концепция находит поддержку, представители компаний-импортеров предупреждают: установленные сроки реализации нереалистичны, а нехватка складской инфраструктуры делает закон практически невыполнимым в его нынешнем виде, передает logos-pres.md

Сроки

В ходе публичных слушаний на платформе Комиссии по экономике, бюджету и финансам представитель компании Rompetrol Moldova Думитру Жосану заявил, что на данный момент компания не располагает складскими мощностями, необходимыми для хранения требуемых объемов.

«Не уверен, что все нефтяные компании готовы к такой нагрузке. Как отдельный субъект, Rompetrol Moldova не обладает необходимыми мощностями для хранения таких объемов нефтепродуктов. Это первый и самый сложный этап, с которым мы сталкиваемся. Вторая проблема — крайне сжатые сроки.

В предыдущей редакции проекта предусматривался восьмилетний льготный период с момента вступления Молдовы в ЕС. Сейчас же в документе указан иной срок — до 2034 года, что является очень жестким ограничением. Необходимо учитывать реалистичные условия, чтобы экономические агенты могли исполнить свои обязательства», — подчеркнул Жосану.

Инфраструктура

Более того, поиск земельных участков, соответствующих стандартам для строительства новых нефтехранилищ, остается серьезным вызовом:

«Rompetrol Moldova нуждается в новом складе для хранения огромных объемов нефтепродуктов, и наша главная проблема — поиск участка, который соответствовал бы всем требованиям для строительства подобного объекта. Мы неоднократно обращались в Министерство энергетики за помощью в подборе земли и, возможно, с просьбой о государственных субсидиях для реализации такого проекта. В отсутствие соответствующей инфраструктуры мы не можем гарантировать исполнение закона».

Расчеты

Диана Трохин, представитель компании Siento SRL, обратила внимание на финансовые аспекты проекта:

«Все расчеты по взносам базируются на данных за 2024 год, которые уже не актуальны. Расходы на инфраструктуру и закупку продукта при нынешнем уровне компенсаций создают отрицательный баланс для компаний. Мы предлагаем скорректировать эти взносы в соответствии с текущими рыночными ценами».

Екатерина Плэчинтэ (Petrom Moldova) приветствовала инициативу, отметив неизбежность ее принятия, однако подчеркнула необходимость дополнительного анализа налоговых последствий. Она призвала к разработке нормативной базы, совместимой с европейскими практиками, в особенности в части налогового режима и акцизного складирования энергоресурсов.

Суть

Законопроект, недавно одобренный в первом чтении, обязывает Республику Молдова поддерживать запасы топлива, эквивалентные как минимум 90 дням чистого импорта или 61 дню внутреннего потребления.

Этот «гибридный» механизм возлагает ответственность как на централизованную государственную структуру (которую предстоит учредить), так и на частных импортеров, которые обязаны обеспечить хранение значительных объемов нефтепродуктов. Финансирование этого механизма планируется осуществлять за счет целевого взноса, включенного в цену топлива на АЗС.

Власти аргументируют это необходимостью обеспечения национальной безопасности. Частный сектор согласен, но настаивает на пересмотре проекта, в том числе затрат, с учетом текущих экономических реалий, чтобы не допустить дестабилизации рынка.