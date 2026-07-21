Парашютный десант в Бельцах: граждан призывают не поддаваться панике.

С 21 по 24 июля военнослужащие Национальной армии будут совершать прыжки с парашютом в учебном центре муниципия Бельцы. Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

По данным Министерства обороны, учения являются частью годовой программы подготовки и направлены на совершенствование практических навыков парашютного десантирования, а также на повышение уровня боевой готовности военнослужащих, передает noi.md со ссылкой на tvn.md

По заявлению представителей ведомства, учения запланированы заранее и проводятся в строгих условиях безопасности, являясь обычным процессом непрерывной подготовки военнослужащих.

В связи с этим власти призывают население сохранять спокойствие и не беспокоиться, если в этот период в районе учебного центра в Бельцах будут замечены военные летательные аппараты или парашютисты, поскольку речь идет о запланированных учениях.