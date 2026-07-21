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noi.md logonoi
21 Июля 2026, 15:07
9 946
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Парашютный десант в Бельцах: граждан призывают не поддаваться панике

С 21 по 24 июля военнослужащие Национальной армии будут совершать прыжки с парашютом в учебном центре муниципия Бельцы. Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки на 2026 год.

Парашютный десант в Бельцах: граждан призывают не поддаваться панике.
Парашютный десант в Бельцах: граждан призывают не поддаваться панике.

По данным Министерства обороны, учения являются частью годовой программы подготовки и направлены на совершенствование практических навыков парашютного десантирования, а также на повышение уровня боевой готовности военнослужащих, передает noi.md со ссылкой на tvn.md

По заявлению представителей ведомства, учения запланированы заранее и проводятся в строгих условиях безопасности, являясь обычным процессом непрерывной подготовки военнослужащих. 

В связи с этим власти призывают население сохранять спокойствие и не беспокоиться, если в этот период в районе учебного центра в Бельцах будут замечены военные летательные аппараты или парашютисты, поскольку речь идет о запланированных учениях.

Источник
noi.md logonoi
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