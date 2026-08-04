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ipn.md logoipn
4 Августа 2026, 18:10
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Палатки для защиты от жары установлены в столице и в ряде населённых пунктов Молдовы

Палатки для защиты от жары будут установлены в нескольких населённых пунктах страны на период экстремально высоких температур.

Палатки для защиты от жары установлены в столице и в ряде населённых пунктов Молдовы.
Палатки для защиты от жары установлены в столице и в ряде населённых пунктов Молдовы.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям в связи с объявленными синоптиками оранжевым и жёлтым кодами жары. В то же время, мэрия Кишинёва сообщает, что во всех секторах столицы продолжают работать мобильные пункты оказания первой помощи, передаёт ipn.md

В пунктах поддержки гражданам будут доступны питьевая вода, затенённые зоны и рекомендации по защите в период жары. В палатках, оборудованных муниципальными властями, жители смогут измерить артериальное давление и при необходимости получить консультации специалистов.

ГИЧС уточняет, что установка палаток направлена на снижение рисков для здоровья населения, вызванных высокими температурами. Они будут работать на протяжении всего периода жары, а информация об их точном местоположении и графике работы будет передаваться через официальные каналы ГИЧС и Министерства внутренних дел.

Власти рекомендуют населению избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы пик, пить достаточное количество жидкости и уделять повышенное внимание детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями.

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Источник
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