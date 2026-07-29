Озеро у Ворот города превратилось в болото: денег на очистку нет.

С каждым месяцем озеро возле Ворот города все больше зарастает и заполняется мусором, вода изменила цвет, а рыба и утки с трудом выживают. Средств на его очистку пока нет.

Всего за несколько месяцев озеро заметно изменилось: прозрачная вода приобрела зеленоватый оттенок, а густая растительность разрослась и уже покрывает значительную часть его поверхности, пишет tv8.md

Уткам приходится пробираться через заросли, а рыба — плавать среди мусора. В воде можно увидеть пластиковые бутылки, упаковки и даже автомобильные шины. Состояние водоема продолжает ухудшаться, а вместе с ним страдает и вся экосистема.

«Раньше здесь было чисто, люди купались, а сейчас уже много лет все очень плохо. Мы гуляем, потому что живем недалеко, просто прогуляться здесь хорошо, но близко к озеру уже не хочется подходить», - рассказала местная жительница.

Женщина рассказала, что всего несколько лет назад на берегах озера можно было увидеть рыбаков и людей, которые приходили ловить раков. Теперь же она уверена, что то, что еще живет в этой воде, нельзя безопасно употреблять в пищу:

«Раньше сюда приходили ловить раков, думаю, и рыбу тоже. Не знаю, удавалось ли им что-то поймать, но сейчас, думаю, здесь уже невозможно ничего поймать, а если и поймаешь, то есть это, наверное, нельзя», - добавила она.

Озеро возле Ворот города находится на территории Музея села, входящего в состав Национального музея этнографии и естественной истории. Это музей под открытым небом, занимающий около 150 гектаров. Руководитель отдела «Музей села» Михай Андриеш сообщил, что в бюджете музея недостаточно средств для очистки озера.

«Мы обращались в том числе в мэрию и претуру, и получили ответ, что озеро не находится в их ведении и, соответственно, они не могут выделить на него деньги. У музея, сами понимаете, нет ежегодно выделяемых средств на такие работы. Раньше такой проблемы не было, поэтому деньги на это не предусматривались. Чтобы музею выделили средства на решение этой проблемы, нам нужно при следующем запросе в государственный бюджет предусмотреть соответствующее финансирование. Полностью очистить озеро — это значительная сумма, которой в бюджете музея просто нет», — заявил руководитель отдела «Музей села» Михай Андриеш.

Помимо проблемы с растительностью, администрация музея пытается найти решение и для постоянно снижающегося уровня воды. Озеро не питается родниками — вода поступает только за счет осадков и одного источника, который со временем пересох.

«Сейчас мы пытаемся договориться с одним предпринимателем о проведении работ по террасированию территории, чтобы во время следующих дождей в озеро поступало как можно больше воды. Сейчас работаем над этим и уже нашли человека, который может помочь нам в этом вопросе. Ждем от него предложение, чтобы понять, о какой сумме идет речь», — отметил руководитель отдела «Музей села» Михай Андриеш.

Из этого озера водой снабжаются Зоологический сад и системы орошения Ботанического сада. В ближайшее время руководство Музея села обещает провести переговоры с представителями обоих учреждений, чтобы найти совместное решение и спасти озеро.