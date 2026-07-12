В озере в Яловенском районе обнаружили фрагменты человеческого тела.

В озере в селе Данчены Яловенского района были обнаружены фрагменты человеческого тела. О находке в полицию сообщил рыбак.

Как сообщили в полиции, сообщение поступило сегодня около 15:00. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра водоема полицейские обнаружили фрагменты человеческого тела. В настоящее время на месте работают специалисты Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции. Они устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

В связи с расследованием полиция обратилась к гражданам, у которых есть родственники, пропавшие без вести, но о чьем исчезновении ранее не сообщалось в правоохранительные органы. В ведомстве отметили, что такая информация может помочь в установлении личности погибшего.