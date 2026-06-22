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tv8.md logotv8
22 Июня 2026, 11:07
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Отец и дочь отправились в велопробег из Франции в Молдову через всю Европу

Девушка 18 лет, Аделина Алексута, родившаяся во Франции в семье выходцев из Молдовы, отправилась вместе с отцом в необычное велопутешествие длиной около 2 500 км.

Отец и дочь отправились в велопробег из Франции в Молдову через всю Европу.
Отец и дочь отправились в велопробег из Франции в Молдову через всю Европу.

Их маршрут начался 14 июня в Орсемоне (Франция) и завершится в Молдове, сообщает tv8.md

По пути они планируют проехать через Германию, Австрию, Словакию, Венгрию и Румынию. Аделина рассказала, что проект был подготовлен ещё с осени 2025 года и имеет сразу несколько целей. Среди них — проверка собственных физических и психологических возможностей, укрепление отношений между отцом и дочерью, а также популяризация Молдовы за рубежом.

Девушка хочет показать французам культуру, традиции, природу и гостеприимство молдаван. Во время поездки она ежедневно делится контентом в социальных сетях, документируя каждый этап пути. 

Ночевать путешественники планируют как в гостиницах, так и у местных жителей, чтобы больше общаться с людьми. 

После завершения поездки Аделина хочет снять авторский фильм о своём путешествии. Она также подчёркивает, что сохраняет тесную связь с Молдовой и регулярно приезжает в страну к родственникам в Бричанский район.

Источник
tv8.md logotv8
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