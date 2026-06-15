НБМ: Переводы из-за рубежа в Молдову выросли впервые за два года.

Это первый рост денежных переводов из-за рубежа после продолжавшегося два года подряд снижения, пишет ipn.md

Национальный банк Молдовы (НБМ) уточняет, что за период с января по март 2026 года через банковскую систему было переведено примерно на 37 миллионов евро больше, по сравнению с 352,1 млн евро за тот же период прошлого года. В первом квартале 2024 года переводы составили около 382 миллионов евро, а за аналогичный период 2023 года – примерно 408 миллионов евро.

По данным НБМ, Израиль остаётся основным источником денежных переводов в Республику Молдова. За первые три месяца года из этой страны было отправлено около 66 миллионов евро. За ним следуют Италия с более чем 52,1 миллиона евро, Германия – с приблизительно 51,7 миллиона евро, США – с 40,4 миллиона евро и Франция – почти с 30 миллионами евро.

Кроме того, в учреждении отмечают, что Европейский союз укрепляет свои позиции в качестве основного региона происхождения денежных переводов. В первом квартале 2026 года страны ЕС сгенерировали переводы в размере приблизительно 238 миллионов евро, по сравнению с более чем 200 миллионами евро за аналогичный период прошлого года и около 214 миллионами евро в первом квартале 2023 года.

По данным центрального банка страны, рост объёма переводов в первом квартале года обусловлен расширением использования осуществления переводов через систему SEPA после интеграции Республики Молдова в Единую зону платежей в евро. Ведомство отмечает, что переводы стали более доступными, быстрыми и дешёвыми, что стимулировало использование официальных каналов.

С другой стороны, объём переводов из стран СНГ продолжает сокращаться. НБМ отмечает, что если в первом квартале 2023 года денежные переводы составляли приблизительно 64 миллиона евро, то в настоящее время их объём сократился до почти 3 миллионов евро.