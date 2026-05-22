Диаспора отправила в Молдову рекордные суммы и увеличила переводы более чем на 30%.

По сравнению с мартом 2026 года, когда объём переводов составил 163,5 млн долларов, в апреле сумма поступивших в страну средств увеличилась примерно на 7,12 млн долларов, или на 4,4%, сообщает bani.md

В то же время по сравнению с апрелем 2025 года, когда было зафиксировано 130,45 млн долларов переводов, рост превысил 40 млн долларов, что составляет примерно 30,8%.

Согласно данным, апрель 2026 года стал месяцем с самым высоким уровнем денежных переводов за последние месяцы и продолжил тенденцию роста, наблюдаемую с начала года.

В январе объём переводов составил 161,83 млн долларов, в феврале — 161,53 млн долларов, а в марте — 163,5 млн долларов.