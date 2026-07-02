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euronews.com logoeuronews
2 Июля 2026, 19:37
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Ароматизированная лапша связана с более чем 100 случаями сальмонеллёза в Европе

Европейские органы, отвечающие за безопасность пищевых продуктов и здравоохранение, сообщили о вспышке инфекций сальмонеллы, связанной с продуктами лапши с различными вкусами: подтверждены 106 случаев в 14 странах.

Ароматизированная лапша связана с более чем 100 случаями сальмонеллёза в Европе.
Ароматизированная лапша связана с более чем 100 случаями сальмонеллёза в Европе.

Большинство случаев заболевания зарегистрировано среди детей и молодых людей, по меньшей мере 49 человек потребовали госпитализации, сообщили Европейское агентство по безопасности продуктов питания и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, передает euronews.com

«Продукты лапши с различными вкусами являются наиболее вероятным источником продолжающейся вспышки инфекций, затронувшей несколько стран; имеются доказательства, связывающие случаи заболевания с товарами одного и того же бренда», заявили ведомства.

По словам европейских властей, случаи заболевания зафиксированы в Австрии, Великобритании, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше и Швеции.

Ведомства добавили, что принятые меры контроля, включая изъятие продукции из продажи и её отзыв в ряде стран, «существенно снижают вероятность» новых случаев инфекций, связанных со вспышкой.

Эпидемиологические расследования показали, что зарегистрированные случаи в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве связаны с употреблением продуктов лапши с различными вкусами одного и того же бренда.

При этом ведомства не назвали производителя, однако отметили, что случаи, связанные с Salmonella Stanley и другими штаммами, оказались связаны с украинским производителем.

Компания Reeva Foods в заявлении, опубликованном на прошлой неделе, сообщила о «предполагаемом обнаружении» Salmonella Stanley в конкретной партии своей лапши быстрого приготовления, предназначенной для балтийского рынка и произведённой компанией Euro Food Service, украинским производителем продукции Reeva.

Компания заявила, что инициировала внутреннюю проверку и изъяла эти партии. Она добавила, что предприняла шаги, включая независимые лабораторные испытания, регуляторные аудиты, мониторинг окружающей среды на производстве и дополнительные профилактические меры.

«Безопасность наших потребителей является нашим главным приоритетом», заявили в Reeva. Там также сообщили, что компания сотрудничает с властями.

К симптомам сальмонеллёза относятся диарея, повышенная температура, боли в животе, тошнота и рвота, которые обычно сохраняются в течение нескольких дней.

У большинства заболевших выздоровление наступает в течение недели, однако инфекция может протекать тяжело у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Источник
euronews.com logoeuronews
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