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reuters
11 Июня 2026, 09:28
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Стоимость контейнерных перевозок из Азии в США выросла вдвое

Основными драйверами роста стали резкое подорожание бункерного топлива и «панические закупки» импортерами, которые опасаются еще большего роста цен.

Стоимость контейнерных перевозок из Азии в США выросла вдвое.
Стоимость контейнерных перевозок из Азии в США выросла вдвое.

Согласно индексу Drewry, спотовые ставки на перевозку 40-футового контейнера по маршруту Шанхай — Лос-Анджелес достигли $4565, Шанхай — Нью-Йорк — $5505, пишет reuters.com

Как отмечает агентство, из-за перекрытия Ормузского пролива цена на низкосернистый мазут (VLSFO) в крупнейших узлах выросла на 55%. В ключевом хабе Фуджейра (ОАЭ) цена составила $1 211, в Лос-Анджелесе — $918.

Эксперты предупреждают, что ситуация создает серьезную угрозу для экономики США и может усилить инфляцию.

«Если хотите понять, насколько серьезно следует относиться к угрозе энергетического кризиса, обратите внимание на контейнерные перевозки, а не на нефтяные рынки, поскольку риск гораздо яснее заложен в стремительно растущих ставках фрахта», — отметил главный аналитик Xeneta Питер Санд.

Источник
reuters
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