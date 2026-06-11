Стоимость контейнерных перевозок из Азии в США выросла вдвое.

Согласно индексу Drewry, спотовые ставки на перевозку 40-футового контейнера по маршруту Шанхай — Лос-Анджелес достигли $4565, Шанхай — Нью-Йорк — $5505, пишет reuters.com

Как отмечает агентство, из-за перекрытия Ормузского пролива цена на низкосернистый мазут (VLSFO) в крупнейших узлах выросла на 55%. В ключевом хабе Фуджейра (ОАЭ) цена составила $1 211, в Лос-Анджелесе — $918.

Эксперты предупреждают, что ситуация создает серьезную угрозу для экономики США и может усилить инфляцию.

«Если хотите понять, насколько серьезно следует относиться к угрозе энергетического кризиса, обратите внимание на контейнерные перевозки, а не на нефтяные рынки, поскольку риск гораздо яснее заложен в стремительно растущих ставках фрахта», — отметил главный аналитик Xeneta Питер Санд.