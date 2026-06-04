Осмокеску: Инвестиционная конференция РМ-ЕС демонстрирует, что мы надежный партнер.

Такое мнение выразил вице-премьер министр экономического развития и цифровизации Еуджен Осмокеску на открытии мероприятия, передает moldpres.md

«В Европейском союзе существует четыре основные свободы: свободное движение капитала, свободное движение товаров и услуг и, конечно, свободное передвижение людей. Мы уже там. Мы практически полностью реализовали свободное передвижение людей. Мы пользуемся либерализованным визовым режимом. Участвуем в инициативах по интеграции во внутренний европейский рынок. То, что остаётся, — это сфера услуг. Это сложная задача, которую необходимо выполнить вовремя. Это обязательство правительства. Далее, конечно, следует и свободное движение капитала», — заявил Осмокеску.

Вице-премьер объявил, что в скором времени будет запущен новый правительственный инструмент финансирования для бизнес-среды — Фонд фондов.

«В рамках панелей мы должны увидеть как можно больше примеров успеха, а также услышать, что ещё необходимо сделать для упрощения инвестиций, для привлечения большего числа инвесторов и для того, чтобы деятельность бизнес-среды стала проще и эффективнее благодаря проводимой нами политике», — отметил Осмокеску.