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moldpres.md logomoldpres
9 Июня 2026, 20:27
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Осмокеску: План роста ЕС создаёт условия для модернизации экономики беспрецедентными темпами

План роста Европейского союза для Республики Молдова объёмом 1,9 млрд евро создаёт необходимые условия для реализации масштабных проектов и модернизации экономики в беспрецедентно высокие сроки.

Осмокеску: План роста ЕС создаёт условия для модернизации экономики беспрецедентными темпами.
Осмокеску: План роста ЕС создаёт условия для модернизации экономики беспрецедентными темпами.

Об этом заявил вице-премьер Еуджениу Осмокеску, передает moldpres.md

«План роста Европейского союза для Республики Молдова является одним из важнейших инструментов поддержки экономического развития и процесса европейской интеграции», — отметил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску.

Он представил основные результаты, достигнутые за год с момента запуска Плана роста, а также последующие этапы его реализации.

«Через год после запуска мы уже наблюдаем важные эффекты. План способствовал ускорению экономических реформ, укреплению макроэкономической стабильности и подготовке крупных инвестиций в инфраструктуру, энергетику и цифровизацию», — заявил вице-премьер.

Кроме того, по словам Осмокеску, План роста обеспечивает предсказуемость и доверие как для государственных институтов, так и для инвесторов.

«Он создаёт необходимые условия для развития масштабных проектов и модернизации экономики в беспрецедентно высокие сроки», — подчеркнул Еуджениу Осмокеску.

Следующий этап будет отмечен ускоренной реализацией проектов, предусмотренных в рамках Плана роста, с акцентом на соединённость, энергетическую безопасность, экономическую конкурентоспособность и развитие  кадровых ресурсов, отметил глава Минэкономики.

«Как подчеркнула и европейский комиссар Марта Кос, этот план является крупнейшим пакетом экономической поддержки, когда-либо предоставленным Республике Молдова, и отражает доверие Европейского союза к европейскому будущему нашей страны», — подытожил вице-премьер Осмокеску.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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