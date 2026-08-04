Омбудсмен: В центре временного размещения в Бэдичень сохраняются риски жестокого обращения и сокрытия насилия

Народный адвокат констатирует, что в Центре временного размещения взрослых с ограниченными возможностями в Бэдичень сохраняются системные проблемы, касающиеся соблюдения прав проживающих там лиц.

В докладе отмечаются риски трудовой эксплуатации, насилия, незаконного лишения свободы, ограниченного доступа к правосудию и услугам в сфере репродуктивного здоровья. Кроме того, упоминаются подозрения в попытке скрыть случай изнасилования, о котором в 2025 году сообщила одна из проживающих, передает ipn.md

«В Центре временного размещения в Бэдичень был зафиксирован случай предполагаемого изнасилования, о котором сообщила сама пострадавшая в 2025 году. Вероятно, этот факт не был передан правоохранительным органам, в связи с чем учреждение может быть обвинено в сокрытии преступления, предвзятости и отказе обеспечить защиту жертвы изнасилования. Народный адвокат направил заявление в Инспекторат полиции Сорок для проверки этих обстоятельств, а также выяснения, были ли ранее уведомлены компетентные органы и какие меры ими были предприняты», — говорится в отчёте, подготовленном по итогам внеплановой проверки учреждения.

В отчёте также отмечается, что документирование серьёзных инцидентов и случаев смерти требует существенного улучшения. Омбудсмен выявил расхождения при ведении журнала регистрации смертей. Если за период 2023–2025 годов указывались предварительные и окончательные причины смерти, то в записях за 2026 год содержится только информация о месте смерти, без указания её причин.

Кроме того, омбудсмен указал на недостатки в механизмах подачи и регистрации жалоб. Руководству Центра рекомендовано создать отдельные журналы для регистрации случаев насилия и общих обращений, а также информировать проживающих о способах подачи жалоб.

Доступ к медицинским услугам затруднён из-за того, что медицинский кабинет расположен на втором этаже, а лифт не работает. В отчёте также говорится о нехватке специалистов, в том числе стоматолога, психолога, гинеколога, специалиста по психосоциальной поддержке, реабилитолога, юриста и IT-специалиста.

Согласно документу, инфраструктура Центра по-прежнему недостаточно приспособлена для людей с особыми потребностями. Состояние лестниц повышает риск травм, а отсутствие работающих лифтов ограничивает мобильность проживающих и их доступ к услугам. Многие жители Центра с ограниченной подвижностью вынуждены оставаться в своих комнатах или в коридорах, где нередко возникают конфликты. Также в отчёте отмечены проблемы с организацией питания, включая недостаток свежих фруктов, преобладание консервированных продуктов и неудовлетворительное состояние столовой.