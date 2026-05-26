Глава PCCOCS: Проблема применения пыток в Молдове больше не носит массовый характер

«Масштабы этого явления сократились, оно утратило прежнюю интенсивность, и у специализированной прокуратуры больше нет необходимости концентрироваться исключительно на рассмотрении уголовных процессов, связанных с пытками», — заявил Фуртунэ, сообщает logos-press.md

Он также опроверг утверждения о том, что международные институты якобы обязывают Республику Молдова содержать прокуратуру, специализирующуюся исключительно на расследовании пыток.

«ЕСПЧ предусматривает необходимость наличия специализированного прокурора. В структуре Генеральной прокуратуры у нас был, есть и будет отдел, специализирующийся на борьбе с пытками», — уточнил главный прокурор.

В то же время Фуртунэ отметил, что, помимо 10 уголовных дел о пытках, в прошлом году было зарегистрировано более 100 уголовных процессов по фактам жестокого обращения.

По его словам, 12 прокуроров, ответственных за ведение уголовного преследования, ведут в общей сложности около 360 уголовных дел, и в определенных ситуациях огромный объем дел о жестоком обращении блокировал их деятельность, вынуждая сосредоточиться почти исключительно на этих расследованиях.