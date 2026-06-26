Омбудсмен начал проверку после смерти заключенного у суда в Страшенах.

Народный адвокат Чеслав Панько начал проверку по собственной инициативе после смерти 23-летнего заключенного во дворе суда в Страшенах. Об этом сообщил Офис народного адвоката.

В ведомстве заявили, что дело представляет повышенный общественный интерес, поскольку речь идет о смерти человека, находившегося под контролем государства, передает rupor.md

Проверку начали после сообщения полиции. По данным правоохранителей, заключенного доставили в суд Страшен сотрудники инспектората полиции Калараша. Мужчина был осужден за хулиганство и проходил по другому делу по той же статье.

Во время конвоирования он, по версии полиции, попытался сбежать. Когда заключенный пытался перелезть через забор во дворе суда, один из полицейских произвел предупредительный выстрел.

В полиции сообщили, что при обстоятельствах, которые еще предстоит установить, снаряд ранил заключенного. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Офис народного адвоката проверит обстоятельства дела с точки зрения обязательств государства по защите права на жизнь и запрета жестокого обращения. Также будет оцениваться законность и соразмерность применения силы.

Омбудсмен намерен запросить необходимую информацию у компетентных органов и следить за ходом расследования. Отдельно будут проверять, было ли расследование эффективным, быстрым, независимым и беспристрастным.