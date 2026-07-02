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rupor.md logorupor
2 Июля 2026, 20:51
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Омбудсмен проверит условия проживания рабочих из Бангладеш и Непала в Кишиневе

Народный адвокат (омбудсмен) Чеслав Панько начал собственную проверку по делу более 80 рабочих из Бангладеш и Непала, которые уже более года живут в переоборудованных железнодорожных вагонах в столичном секторе Ботаника.

Омбудсмен проверит условия проживания рабочих из Бангладеш и Непала в Кишиневе.
Омбудсмен проверит условия проживания рабочих из Бангладеш и Непала в Кишиневе.

Омбудсмен сообщил, что намерен проверить как соблюдение прав этих людей, так и действия либо бездействие государственных органов, ответственных за ситуацию, передает rupor.md

По информации Офиса народного адвоката, власти знали о сложившейся ситуации еще с 2025 года, однако условия проживания иностранных рабочих так и не были улучшены.

В рамках проверки будет установлено, соблюдались ли право работников на достойный уровень жизни, безопасные и достойные условия труда, охрану здоровья и уважение человеческого достоинства. Кроме того, омбудсмен выяснит, обеспечены ли иностранные граждане предусмотренными законом социальными и медицинскими гарантиями и выполнил ли работодатель свои обязательства.

Также будет изучено, как государственные органы реагировали на ранее поступавшие обращения и какие меры предпринимались для устранения выявленных нарушений. Отдельное внимание уделят тому, не подвергались ли рабочие давлению или преследованию после проведенных проверок и освещения ситуации в СМИ.

По итогам проверки будет подготовлен специальный доклад, который опубликуют в открытом доступе.

Источник
rupor.md logorupor
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