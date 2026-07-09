В Молдове школьников запретили делить на «бедных и богатых», а родителей защитят от травли за жалобы

В Молдове Совет по этике Министерства образования утвердил рекомендации для улучшения образовательной среды и защиты этических норм в учебных заведениях.

Новые документы запрещают предвзятое отношение к ученикам из-за денежных споров взрослых, обязывают администрацию школ сохранять анонимность жалобщиков и регулируют правила доступа в школьные здания. Об этом сообщает Министерство образования и исследований, передает rupor.md

Защита учеников и конфиденциальность для родителей

Согласно утвержденным правилам, школам запрещено маргинализировать или выделять детей на основании финансовых взносов их родителей. Любые материальные разногласия между взрослыми не должны влиять на учеников, поскольку финансовое давление несовместимо с целями образования, уточнили в ведомстве.

В частности, действия педагогических или управленческих кадров, использующих изоляцию, очернение, недооценивание или наклеивание ярлыков на ребенка в качестве меры финансового давления на родителей, квалифицируются как аморальные поступки, несовместимые с образовательной функцией, и могут повлечь за собой увольнение с должности (п. m) ч. (1) ст. 86 Трудового кодекса Республики Молдова № 154/2003) и, при необходимости, отзыв имеющихся педагогических или управленческих степеней.

Другая мера касается защиты родителей, которые сообщают о нарушениях в школах. Руководство учебных заведений и педагоги теперь обязаны защищать их личные данные. Это необходимо для предотвращения любого давления или преследования со стороны администрации либо родительских комитетов.

К примеру, говорится о принципе нетерпимости к пассивности: группы в мессенджерах (Viber, WhatsApp и т. д.) и физические родительские собрания являются официальным продолжением образовательного пространства. Педагог является администратором и моральным гарантом этих пространств. Попустительство или неотсылание к санкциям за язык вражды, оскорбления и угрозы в адрес родителя в этих пространствах представляет собой прямое соучастие и грубое нарушение подп. (1) лит. b) п. 7 и лит. b) п. 11¹ Кодекса этики педагогического работника.

Правила доступа в здания и обязательность исполнения

Помимо этого, рекомендации определяют порядок доступа родителей и законных представителей в здания школ. Документ устанавливает четкие рамки взаимодействия между семьями и учебными заведениями, правила нахождения в помещениях и меры по защите учителей для поддержания безопасной обстановки.

Например, пункт об ответственности: нарушение правил доступа на территорию учебного заведения является грубым нарушением Кодекса этики и влечет за собой дисциплинарные взыскания. За оскорбление педагогических работников предусмотрена правонарушающая (административная) ответственность. (штраф от 10 до 20 условных единиц (до 1 000 леев), а за оскорбление, сопровождающееся причинением телесных повреждений, если это не составляет преступления, — штраф от 40 до 80 условных единиц (до 4 000 леев) или арест за правонарушение на срок до 15 суток).

Все три рекомендации, по мнению ведомства, основаны на действующем Кодексе этики педагога, который требует от учителей справедливости, честности и профессионального поведения. Министерство уточнило, что эти принципы являются обязательной правовой и моральной основой работы, поэтому ведомство поддержит их внедрение во всех школах страны.