Около 300 владельцев земель для ЛЭП Вулканешты — Кишинёв не удалось установить.

Депутат Константин Куюмжу потребовал разъяснений по ситуации с владельцами земельных участков, которых не удалось установить в ходе процедуры отчуждения земель для строительства объектов энергетической инфраструктуры.

Этот вопрос был поднят на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, где обсуждались законодательные изменения, касающиеся порядка выплаты компенсаций, пишет stiri.md

Куюмжу поинтересовался, сколько владельцев земельных участков до сих пор не установлены на маршрутах линий электропередачи Дрокия — Сурь, Вулканешты — Кишинёв и Бельцы — Сучава. Депутат также попросил объяснить, что происходит с денежными средствами, предусмотренными на компенсации, если собственники заявляют о своих правах спустя несколько лет.

«Если человека не удаётся установить в течение трёх, пяти или десяти лет, что тогда происходит? Возможно, он уехал за границу на заработки. Если деньги возвращаются государству, значит, человек, которого не удалось найти, уже ничего не получит. Здесь должна быть ясность», — заявил Константин Куюмжу.

Представители властей пояснили, что общий срок исковой давности составляет три года с момента уведомления собственника. При этом в отдельных случаях этот срок может быть приостановлен, например, если человек по объективным причинам не мог узнать о своём праве.

Согласно представленным на заседании данным, в рамках проекта линии электропередачи Вулканешты — Кишинёв не удалось установить около 300 владельцев земельных участков из примерно 6 тысяч участков, подлежащих отчуждению.

Власти заверили, что принимают меры для установления личности собственников и выплаты им компенсаций.

Константин Куюмжу подчеркнул, что развитие энергетической инфраструктуры необходимо, однако права владельцев затронутых земельных участков должны быть защищены. По его словам, процедуры отчуждения и выплаты компенсаций должны быть прозрачными и справедливыми.