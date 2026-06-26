Минэнерго подпишет контракт на строительство ЛЭП Бельцы-Сучава.

Сегодня в Доме правительства будет подписан контракт на проектирование и строительство молдавского участка ЛЭП Белцы-Сучава напряжением 400 кВ, второй из трех линий, через которые страна соединяется с европейской сетью ENTSO-E.

Технические исследования по этому проекту обсуждались с 2017 года, но только кредит ЕБРР, ратифицированный в апреле 2024 года, превратил план в строительную площадку. С тех пор маршрут прошел через процедуру признания общественной полезности, через перераспределение 30,8 млн евро от подстанции в Вулканештах, которая стала ненужной после полной синхронизации с европейской сетью, и через международный тендер, завершенный прошлой осенью, пишет logos-pres.md

После подписания документа, вместе с новым соглашением о предоставлении технической помощи от ЕБРР, назначенный подрядчик наконец-то приступит к работе на объекте.

Что конкретно будет подписано

Контракт объединит два отдельных документа, оба связанных с зонтичным проектом «Взаимосвязь электросетей Республики Молдова и Румынии, Фаза II».

Первый — это контракт на проектирование и строительство молдавского участка воздушной линии электропередачи 400 кВ Белцы-Сучава — результат международного тендера, объявленного государственным предприятием «Молдэлектрика» на платформе закупок ЕБРР, который проводился с 31 июля по 15 сентября 2025 года в соответствии с правилами закупок банка и с техническим заключением ЕИБ. Точная личность победителя и окончательная стоимость контракта будут подтверждены после подписания.

Второй документ — это отдельное соглашение о предоставлении гранта, заключенное между министерством энергетики, «Молдэлектрикой» и ЕБРР, на техническую помощь, необходимую для реализации всей Фазы II — финансируемое из Специального фонда акционеров ЕБРР (EBRD-SSF) и Фонда устойчивой инфраструктуры. Это отдельная составляющая, не связанная с грантом в размере 15,4 млн евро, уже подписанным в феврале 2025 года на фактическое строительство: она, как правило, покрывает расходы на надзор, техническое консультирование и обновление экологической документации, которые обеспечивали продвижение проекта в течение последнего года — от пересмотра экологического соглашения, запрошенного компанией «Молдэлектрика» в июле 2025 года для оптимизации маршрута, до координации тендерной документации с двумя финансирующими организациями.

Финансовая структура

Инвестиции в размере 77 млн евро: линия электропередачи, новая подстанция 400 кВ в Белцах, модернизация существующей подстанции 330 кВ в Северной столице Молдовы и компонент для восстановления сети электропередачи — полностью поступают из внешних источников, без прямого давления на государственный бюджет. Структура смешанная, в три равных транша по 40-40-20%.

Общий бюджет также включает около 9,5 млн евро на экспроприацию земли и сервитуты, которые распределяются следующим образом: компенсация собственникам (5,2 млн евро), кадастровая оценка и оформление документов (1,3 млн евро), административные и нотариальные расходы (0,8 млн евро) и резервный фонд для судебных разбирательств или корректировки стоимости (2,2 млн евро).

Платежи осуществляются через специальный казначейский счет, и процесс должен быть завершен в течение 12 месяцев с момента принятия закона о коммунальных услугах. К этому добавляется косвенный государственный вклад: освобождение от таможенных пошлин, акцизных сборов и НДС на импорт, принятое в октябре 2024 года, которое снижает фактическую стоимость проекта более чем на 6 млн евро, не отображаясь в качестве статьи бюджетных расходов.