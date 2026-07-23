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moldpres.md logomoldpres
23 Июля 2026, 21:49
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Около 17 млн леев получат 4 населённых пункта Леовского района, решивших объединиться

Около 17 миллионов леев будут инвестированы в развитие четырех населённых пунктов Леовского района, которые выбрали путь добровольного укрупнения и решили объединиться в одну примэрию.

Около 17 млн леев получат 4 населённых пункта Леовского района, решивших объединиться.
Около 17 млн леев получат 4 населённых пункта Леовского района, решивших объединиться.

Четыре населённых пункта, которые решили объединиться для создания более сильной и эффективной примэрии, — это Купкуй, Филипены, Романовка и Новая Сарата, передает moldpres.md

Генеральный секретарь правительства Алексей Бузу заявил, что для поддержки новой примэрии правительство предоставляет 16,9 миллиона леев — ресурсы, которые будут направлены на инвестиции в инфраструктуру, общественные услуги и проекты развития.

Согласно данным, представленным властями, на данный момент утверждено более тысячи решений о добровольном укрупнении, что означает, что около 70 процентов примэрий страны вовлечены в этот процесс. Срок для добровольного укрупнения истекает 31 июля и продлеваться не будет. С августа, правительство начнёт процесс нормативного укрупнения. По заявлениям  властей, с 2027 года ни одна примэрия не будет управлять общественными делами для числа жителей менее 3 тысяч человек.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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