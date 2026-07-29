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moldpres.md logomoldpres
29 Июля 2026, 19:18
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Около 130 миллионов евро будут инвестированы в модернизацию оросительной инфраструктуры

Правительство одобрило начало переговоров с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании проекта «Молдова – Проект устойчивого водоснабжения».

Около 130 миллионов евро будут инвестированы в модернизацию оросительной инфраструктуры.
Около 130 миллионов евро будут инвестированы в модернизацию оросительной инфраструктуры.

Проект предусматривает инвестиции в размере около 130 миллионов евро за счет грантов и кредитов, предоставляемых Европейским банком реконструкции и развития и Европейским союзом через Механизм реформ и роста для Республики Молдова, передает moldpres.md

Средства будут использованы для восстановления двух централизованных оросительных систем и расширения орошаемых площадей примерно на 6900 гектаров. Кроме того, будут укреплены потенциал ответственных учреждений и ассоциаций пользователей воды для орошения.

Инвестиции обеспечат фермерам лучший доступ к надежным источникам воды, будут способствовать повышению продуктивности и конкурентоспособности сельского хозяйства и помогут аграрному сектору лучше адаптироваться к последствиям изменения климата.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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