Для крупных инвестиций Молдова предлагает облегченное их сопровождение.

Для инвестиций, превышающих 50 млн евро, инвесторы смогут заключать соглашение с правительством Республики Молдова.

Такая возможность предусмотрена в проекте закона об инвестициях, в котором закладывается специальная модель сопровождения крупных инвестиций в молдавскую экономику, передает infotag.md

Предлагаемый проект закона преследует цель привлечения внимания потенциальных инвесторов к тому, чтобы они охотнее и смелее направляли финансовые средства в ведение бизнеса в Молдове. К примеру, для стратегических инвестиций документ предусматривает целый перечень прямых выгод, среди которых ускоренный процесс разрешительных документов на право экономической деятельности, предоставление земельных участков, фискальные льготы, как на центральном, так и на локальном уровне.

В документе говорится, что стратегической будет считать инвестиция в размере не менее 10 млн евро. Требование к «стратегическим инвестициям» заключается в том, чтобы они внедрялись в специальном перечне секторов молдавской экономики. Среди них - производство полупроводников, современные технологии, декарбонизация и хранение энергии.

К таким секторам проект закона также относит переработку отходов, здравоохранение, информационные технологии, электронику, машиностроение, энергетику, транспорт и телекоммуникации.

Для инвесторов объемом инвестиций ниже 10 млн евро не будет применяться специальный режим. Но для этой категории инвесторов сохраняется доступность инфраструктуры, налогового режима, скорости рассмотрения всех разрешительных документов на право осуществления экономической деятельности в Республике Молдова.