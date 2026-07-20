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noi.md logonoi
20 Июля 2026, 18:14
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Одобрены новые выплаты субсидий для фермеров

На прошлой неделе, с 13 по 17 июля, Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) санкционировало к выплате 9,89 млн леев.

Одобрены новые выплаты субсидий для фермеров.
Одобрены новые выплаты субсидий для фермеров.

Финансирование осуществляется из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности в рамках следующих механизмов субсидирования, передает noi.md

Так, 9,88 млн леев — сумма, одобренная в рамках программы LEADER за счет средств, выделенных из Плана экономического роста Республики Молдова. Кроме того, 8,482 тыс. леев — сумма, одобренная в рамках механизма постинвестиционных выплат для одного получателя по подмере SP_2.1 «Инвестиции в производство в защищенном грунте».

Источник
noi.md logonoi
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