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noi.md logonoi
5 Августа 2026, 21:27
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Одобрен законопроект об организациях и ассоциациях производителей в агропромышленном комплексе

Организации и ассоциации производителей, а также межотраслевые организации в агропромышленном комплексе получат единую правовую и институциональную базу, которая будет регулировать их создание, признание и деятельность.

Одобрен законопроект об организациях и ассоциациях производителей в агропромышленном комплексе.
Одобрен законопроект об организациях и ассоциациях производителей в агропромышленном комплексе.

Законопроект был утвержден правительством на заседании 5 августа, передает noi.md

Документ определяет виды деятельности, по которым организации производителей могут быть признаны, включая переработку, сбыт, упаковку, продвижение, хранение сельскохозяйственной продукции, организацию совместных закупок и контроль качества. 

Кроме того, устанавливаются правила формирования и использования фондов для финансирования операционных программ, а также процедуры мониторинга, приостановки или отзыва признания и взыскания выплат. 

Кроме того, проект регулирует деятельность межотраслевых организаций как инструмента сотрудничества между производителями, переработчиками и торговцами, а также определяет полномочия Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности и Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве в рамках применения положений закона. 

Принятие данной нормативно-правовой базы создаст необходимые условия для применения производителями сельскохозяйственной продукции механизмов сотрудничества, предусмотренных законодательством Европейского союза, и своевременной адаптации к требованиям Общей сельскохозяйственной политики.

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Источник
noi.md logonoi
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