Одна из гимназий Кишинёва будет реорганизована.

В этом учреждении будет внедрена вальдорфская образовательная программа в рамках процесса диверсификации образовательных услуг в столице, передает noi.md

Как отмечает Главное управление образования, молодёжи и спорта, решение принято в контексте растущего интереса родителей к вальдорфской педагогике и необходимости расширения образовательного предложения в секторе Центр-Ботаника. Реорганизация позволит создать классы и группы детского сада, которые будут работать в соответствии с принципами этой образовательной модели.

Новый комплекс обеспечит детям образовательную среду, ориентированную на гармоничное развитие, стимулирующую творчество и обучение через опыт. Муниципальные власти считают, что проект будет способствовать диверсификации образовательных возможностей для семей в Кишинёве.

Занятия в вальдорфских классах начнутся 1 сентября 2026 года. Группы детского сада откроются после завершения необходимых работ по обустройству помещений.

Представители Главного управления образования, молодёжи и спорта утверждают, что проект является частью усилий по модернизации муниципальной системы образования и расширению доступа к образовательным услугам, адаптированным к потребностям общества.