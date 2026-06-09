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noi.md logonoi
9 Июня 2026, 22:22
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Одна из гимназий Кишинёва будет реорганизована

Кишинёвская гимназия имени Адриана Пэунеску будет реорганизована в образовательный комплекс «Гимназия-детский сад имени Адриана Пэунеску» после того, как Муниципальный совет Кишинёва на заседании 9 июня 2026 года одобрил проект.

Одна из гимназий Кишинёва будет реорганизована.
Одна из гимназий Кишинёва будет реорганизована.

В этом учреждении будет внедрена вальдорфская образовательная программа в рамках процесса диверсификации образовательных услуг в столице, передает noi.md

Как отмечает Главное управление образования, молодёжи и спорта, решение принято в контексте растущего интереса родителей к вальдорфской педагогике и необходимости расширения образовательного предложения в секторе Центр-Ботаника. Реорганизация позволит создать классы и группы детского сада, которые будут работать в соответствии с принципами этой образовательной модели.

Новый комплекс обеспечит детям образовательную среду, ориентированную на гармоничное развитие, стимулирующую творчество и обучение через опыт. Муниципальные власти считают, что проект будет способствовать диверсификации образовательных возможностей для семей в Кишинёве. 

Занятия в вальдорфских классах начнутся 1 сентября 2026 года. Группы детского сада откроются после завершения необходимых работ по обустройству помещений. 

Представители Главного управления образования, молодёжи и спорта утверждают, что проект является частью усилий по модернизации муниципальной системы образования и расширению доступа к образовательным услугам, адаптированным к потребностям общества.

Источник
noi.md logonoi
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