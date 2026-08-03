Очереди на выезде из Молдовы: КПП «Скулены» перегружен.

В пункте пересечения границы «Скулены» в настоящее время наблюдается интенсивное движение пассажиров и транспортных средств.

Направление на выезд из страны перегружено. Пропускные пункты открыты по всем направлениям, задействована реверсивная процедура, передает rupor.md

В связи с повышенной нагрузкой путешественникам рекомендуется по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска, такие как КПП «Костешты», КПП «Леова» или КПП «Кагул».