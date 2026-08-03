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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 09:10
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Очереди на выезде из Молдовы: КПП «Скулены» перегружен

В пункте пересечения границы «Скулены» в настоящее время наблюдается интенсивное движение пассажиров и транспортных средств.

Очереди на выезде из Молдовы: КПП «Скулены» перегружен.
Очереди на выезде из Молдовы: КПП «Скулены» перегружен.

Направление на выезд из страны перегружено. Пропускные пункты открыты по всем направлениям, задействована реверсивная процедура, передает rupor.md

В связи с повышенной нагрузкой путешественникам рекомендуется по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска, такие как КПП «Костешты», КПП «Леова» или КПП «Кагул».

Очереди на выезде из Молдовы: КПП «Скулены» перегружен

Очереди на выезде из Молдовы: КПП «Скулены» перегружен

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Источник
rupor.md logorupor
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