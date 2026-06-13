На подъездах к КПП «Паланка» и «Тудора» скопились сотни машин

Крупные заторы зафиксированы перед пунктами пропуска «Паланка», «Староказачье», «Орловка» и «Рени», а водителям приходится проводить в очередях по несколько часов. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps, передает rupor.md

Тем, кто возвращается в Молдову или ожидает приезда транспорта из Украины, следует учитывать, что время ожидания в очередях на украинской стороне составляет несколько часов. Наиболее сложная ситуация наблюдается на КПП «Паланка-Маяки-Удобное», где автомобили выстраиваются в несколько рядов на подступах к границе, что существенно задерживает въезд в нашу страну.

Серьезно затруднено движение и через пункт пропуска «Тудора — Староказачье», где приграничный участок трассы заблокирован плотным потоком транспорта. На юге заторы сковали въезд в Рени, подъезды к КПП «Джурджулешты — Рени» и паромную переправу в Орловке, а дополнительным фактором задержек на румынском направлении называют постепенное внедрение в ЕС новой системы регистрации EES.