На КПП «Скуляны» образовались пробки на выезде из Молдовы.

Пограничники и таможенники работают на максимуме, чтобы разгрузить трафик. На КПП открыли все полосы контроля и запустили реверсивное движение (поток машин временно направляют по встречным полосам), пишет rupor.md

Путешественникам рекомендуют не терять время в очередях и заранее выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска: «Костешты», «Леова» или «Кагул».