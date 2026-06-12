12 Июня 2026, 10:24
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На КПП «Скуляны» образовались пробки на выезде из Молдовы
На контрольно-пропускном пункте «Скуляны» образовались автомобильные очереди. На данный момент КПП загружен на выезде из Молдовы из-за резкого увеличения потока транспорта, сообщает Пограничная полиция.
Пограничники и таможенники работают на максимуме, чтобы разгрузить трафик. На КПП открыли все полосы контроля и запустили реверсивное движение (поток машин временно направляют по встречным полосам), пишет rupor.md
Путешественникам рекомендуют не терять время в очередях и заранее выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска: «Костешты», «Леова» или «Кагул».