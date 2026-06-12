theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
12 Июня 2026, 10:24
2 877
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На КПП «Скуляны» образовались пробки на выезде из Молдовы

На контрольно-пропускном пункте «Скуляны» образовались автомобильные очереди. На данный момент КПП загружен на выезде из Молдовы из-за резкого увеличения потока транспорта, сообщает Пограничная полиция.

На КПП «Скуляны» образовались пробки на выезде из Молдовы.
На КПП «Скуляны» образовались пробки на выезде из Молдовы.

Пограничники и таможенники работают на максимуме, чтобы разгрузить трафик. На КПП открыли все полосы контроля и запустили реверсивное движение (поток машин временно направляют по встречным полосам), пишет rupor.md

Путешественникам рекомендуют не терять время в очередях и заранее выбирать для пересечения границы другие пункты пропуска: «Костешты», «Леова» или «Кагул».

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте