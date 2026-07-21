Обвиняемому в госизмене Иону Крянгэ продлили судебный контроль.

Информацию о продлении меры пресечения для IPN подтвердил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) Эмил Гайтур.

На прошлой неделе Ион Крянгэ впервые за несколько месяцев явился в суд. Суд сообщил стороне защиты, что, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый способен участвовать в судебном процессе. Одновременно было принято решение рассматривать дело в общем порядке с началом судебного следствия, передает deschide.md

На том же заседании прокурор ходатайствовал о продлении судебного контроля, а также о возможности принудительной доставки обвиняемого в случае его неявки в суд. Защита назвала ходатайство необоснованным, заявив, что продление меры пресечения не основано на конкретных фактах.

Следующее судебное заседание назначено на сентябрь.