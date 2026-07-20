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noi.md logonoi
20 Июля 2026, 18:58
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Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре

Работы по переустройству перекрёстка автодорог M1 и R4, расположенного вблизи населённых пунктов Крикова, Чореску и Гоянул Ноу, выполнены на 75%.

Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре.
Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре.

В настоящее время подрядчик ведёт работы по обустройству и укреплению обочин щебнем, а также по обеспечению водоотвода дождевых стоков путём обустройства необходимых канав и каналов для их сбора и сброса, передает noi.md

К настоящему моменту завершено строительство дополнительных полос движения, уложен верхний слой покрытия из асфальтобетона, установлены бордюры и уложена тротуарная плитка, прилегающая к круговому движению. 

Кроме того, смонтированы опоры автономной системы общественного освещения, работающей от солнечных батарей. В ближайшее время будут выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и монтажу элементов, предназначенных для регулирования и повышения безопасности дорожного движения. 

Целью проекта является снижение интенсивности заторов и повышение уровня безопасности дорожного движения на одном из самых загруженных перекрёстков вблизи муниципия Кишинёв.

Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре

Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре

Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре

Обустройство круговой развязки возле столицы находится в самом разгаре

Источник
noi.md logonoi
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