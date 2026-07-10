Образовательное сообщество Кишинёва требует приостановить реформу Restart.

Главное управление образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв (ГУОМС) призывает приостановить реформу Restart в образовании до проведения независимой оценки её юридических, финансовых и административных последствий.

Муниципальные власти также предлагают провести в столице консультативный референдум, считая, что именно педагоги, руководители учебных заведений и технический персонал, которых непосредственно затрагивает реформа, должны высказать своё мнение о её реализации, передаёт ipn.md

Заместитель начальника ГУОМС Андрей Павалой заявил на профильном мероприятии, что представители образовательного сообщества столицы обеспокоены тем, как продвигается реформа. По его словам, она разрабатывается без реальных общественных консультаций и без убедительных аргументов относительно её влияния на качество образования и сеть учебных заведений муниципия.

По мнению Андрея Павалоя, в отсутствие чётких разъяснений и анализа последствий нет уверенности, что реформа принесёт пользу муниципальной системе образования.

Заместитель начальника ГУОМС Валентин Круду отметил, что предлагаемая реорганизация может негативно сказаться на стабильности образовательного процесса. Он подчеркнул, что реформа предусматривает передачу полномочий Министерству образования и исследований, однако не содержит гарантий сохранения образовательных и социальных программ, которые сегодня финансируются исключительно из муниципального бюджета.

Образовательное сообщество также обратилось к примару столицы с просьбой принять необходимые меры для приостановления реформы. Кроме того, Иона Чебана призвали инициировать предусмотренные законом процедуры для организации консультативного референдума, чтобы жители Кишинёва смогли высказать своё мнение о реализации реформы с учётом её влияния на всё сообщество.

Реформа Restart в образовании, инициированная Министерством образования и исследований, предусматривает замену действующих районных и муниципальных управлений, отделов и подразделений образования Территориальными агентствами образования (ATE), которые будут напрямую подчиняться министерству и возьмут на себя функции управления системой общего образования. При этом дошкольное образование и внешкольная деятельность останутся в ведении органов местного публичного управления.